Aguascalientes: Trailer se lleva tres vehículos, una patrulla y un puente peatonal

Karla Méndez

Jesús María, Aguascalientes, 02 de octubre de 2017.- Un aparatoso accidente se registró en el municipio de Jesús María, Aguascalientes la mañana de este lunes, cuando un tráiler se impactó contra tres vehículos particulares y una patrulla, para después terminar su camino estrellándose en la base de un puente peatonal, mismo que derribó.

A mí me avisaron a las 9:50 aproximadamente, veníamos en carretera, inicialmente fue un accidente de dos vehículos pequeños compactos y el tráiler al ir circulando trata de evitar el accidente que ya estaba, en su maniobra ocasionó que colisionará con la parte central del puente derribándolo”, precisó el director operativo de Protección Civil, Miguel Olguín Olmedo.

Los hechos se registraron en la carretera 45 Norte a la altura de Margaritas, en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con informes preliminares, sobre el tramo carretero se registró un accidente por alcance en que participaron dos vehículos Volkswagen Jetta en color gris y blanco además de una patrulla, el oficial de la misma identificado como Eduardo abanderaba el percance en espera de los servicios de emergencia.

Yo estaba abanderando otro accidente y viene el vehículo bastante fuerte, le hacia las señas que se hiciera al carril derecho ya no pudo frenar, lo único que hago es quitarme para que ya no me llevara”, dijo.

Al llegar a la zona del accidente, el conductor del tráiler no alcanzó a frenar y se impactó contra los dos vehículos y una camioneta Explorer color rojo, mismos que quedaron volcados, mientras la patrulla terminó en el carril contrario de circulación tras el impacto.

Es que estaba un accidente y yo rebaso un full y ya no puedo pararme”, aseveró el chofer del tráiler, Omar A.

El tráiler cargado con 30 toneladas de grava continúo su camino y se impactó contra la base de un puente peatonal, mismo que derribó.

De acuerdo con el director operativo de Protección Civil, Miguel Olguín, seis personas resultaron lesionadas.

La carretera que comunica de Aguascalientes a Zacatecas fue cerrada a la circulación en lo que se realizaron las labores de remoción.