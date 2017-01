Alud sepulta hotel en #Italia dejando varios #muertos

Al menos tres personas han muerto después de que un alud sepultara un hotel de lujo en Italia, en la zona de los Abruzos, tras los cuatro terremotos que este miércoles golpearon el centro del país, informa la agencia Ansa. Los equipos de emergencias trabajan contra reloj para rescatar a unas 30 personas que continúan desaparecidas. Antonio Crocetta, un miembro del equipo de Socorro Alpino que llegó hasta la zona esquiando esta madrugada, aseguró que “hay muchos muertos” en declaraciones recogidas por la agencia italiana Ansa. Tanto el equipo alpino de rescate como los bomberos están desde la madrugada del jueves en el hotel Rigopiano, un cuatro estrellas de 43 habitaciones ubicado cerca de Farindola, en la provincia de Pescara (Abruzos).

Los equipos de rescate tardaron varias horas en poder acceder a la zona y solo lo lograron esquiando y utilizando máquinas para retirar la nieve, ya que la carretera que lleva hasta el hotel Rigopiano permanece cortada con más de un metro de nieve y con una buena cantidad de árboles caídos. “Nuestras unidades de rescate están descendiendo de los helicópteros y están comenzando a excavar”, ha dicho Luca Cari, el portavoz de los bomberos nacionales, según recoge Reuters. Los primeros bomberos que han llegado al lugar han tuiteado que “no hay señal alguna de los desaparecidos”.

En el hotel había 22 huéspedes registrados —de los cuales no se conoce cuántos estaban en su interior— y a ellos se suma el personal de servicio. El dispositivo de rescate lo forman 20 agentes alpinos y siete bomberos, además de seis ambulancias.

La llamada de alerta la dieron dos huéspedes que, en el momento del alud, se encontraban fuera del hotel fumando y no quedaron atrapados dentro. Lograron protegerse a tiempo dentro de un coche —al que se acercaron “a coger algo”, según ha declarado a los médicos Giampero Parete, uno de los supervivientes— y fue ahí donde pudieron enviar un mensaje de texto (SMS) a los equipos de rescate, que llegaron tras varias horas. En el SMS pedían ayuda y alertaban de que estaban “muriendo de frío”. Fueron encontrados con hipotermia y trasladados al hospital en helicóptero, pero no se teme por la vida de estos dos hombres. Contaron que la avalancha tuvo “una fuerza increíble” y advirtieron de que dentro del hotel había entre 20 y 30 personas. A la central operativa de Emergencias afirmaron que dentro permanecen personas atrapadas, pero no sabían nada del estado en que se encontraban.

El hotel está a 1.200 metros de altitud y en una zona montañosa que permanece prácticamente inaccesible tras el seísmo. La avalancha que lo siguió arrasó árboles, coches, animales y parte del edificio. Según el diario La Repubblica, la estructura —ahora en gran parte reducida a escombros— se habría desplazado diez metros como consecuencia del impacto de la nieve. En un vídeo difundido por la unidad alpina, se puede ver cómo el hotel está totalmente sepultado por la nieve, con partes destruidas y árboles caídos por encima.

Después de que el miércoles cuatro terremotos de magnitud superior a 5,1 golpearan el centro de Italia, ha habido al menos otras 80 réplicas de distintas magnitudes, aunque todas ellas por debajo de fuerza 4. Todos estos nuevos temblores complicaron el trabajo del operativo de rescate y aumentan el riesgo de nuevas avalanchas. En total, alrededor de 100.000 personas permanecen sin luz, 98.000 en Abruzos y 14.000 en Las Marcas, según la agencia Ansa.

