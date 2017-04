Ante amenaza de muerte edil de #Teloloapan abandona su municipio

DIARIO 21

Teloloapan, Guerrero, 27 de abril de 2017.- Por presuntas amenazas de grupos de la delincuencia organizada, el presidente municipal de Teloloapan, el perredista Robel Urióstegui Patiño, salió resguardado en un helicóptero del gobierno del estado, por efectivos del Ejército Mexicano ante el riesgo de ser privado de la vida.

De acuerdo a versiones, el edil fue advertido de una posible acción armada en su contra por lo que solicitó el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) para que acompañado de su familia pidiera abandonar el municipio que gobierna.

Teloloapan, municipio de la región Norte de Guerrero, ha registrado varios episodios violentos, entre los que se han presentado enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, ejecuciones, así como bloqueos carreteros efectuados por policías comunitarios que exigen seguridad y el combate frontal a los grupos delictivos que han afectado a la población.

Urióstegui Patiño, según fuentes de ese municipio que pidieron omitir sus nombres, fue alertado de una posible acción armada en su contra y por ello, decidió de manera preventiva salir temporalmente de esa cabecera municipal para resguardar en un lugar que no ha sido revelado.

Cabe recordar que hace varios días, fue asesinado en Chilpancingo el secretario general del PRD, Demetria Saldivar Gómez y hace unos días también fue ejecutado el ex diputado local y ex alcalde, Roger Arellano Sotelo, además de que hasta el momento se encuentra desaparecido el ex diputado federal y local, Catalino Duarte Orduño originario de la región de Tierra Caliente del estado.