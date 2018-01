Apatzingán: Ciudadanos responden al pago del Impuesto Predial

APATZINGÁN, MICH.- Con gran afluencia a las cajas recaudadoras de la Tesorería Municipal, inició el año, la administración municipal, que encabeza César Chávez Garibay, pues cientos de personas acudieron a pagar el Impuesto Predial.

Al respecto el titular de la dependencia municipal, Flavio Garza Vega, informó que se instalaron cajas adicionales para cobrar el impuesto predial, “pues hemos recibido a mucha gente que está aprovechando los primeros meses del año para pagar”.

En ese sentido dijo que no habrá descuentos de multas y recargos a las personas que no aprovecharon la promoción en 2017, pero expuso que sí se puede negociar el pago del impuesto, es decir, que sea cubierto en parcialidades para que la población no se descapitalice.

Comentó que la afluencia de personas y en los últimos meses del 2017, incrementó en 6 puntos porcentuales la recaudación del Impuesto Predial, lo que se traduce a unos mil 500 predios que se han puesto al corriente por sus propietarios.

Agregó que no incrementó el costo del impuesto predial para el 2018, “lo que sube es el valor de los predios, en base a ello se hace el cobro de esta contribución”.

Invitó a la población a cumplir con el pago del Impuesto Predial, con la finalidad de que estén al corriente y eviten multas y recargos, pues las personas terminan pagando más por estas sanciones que por el propio impuesto.

Finalmente dijo que todas las personas que acudan a pagar en los meses de enero y febrero, podrán participar en la rifa de electrodomésticos y motocicletas que se realizará en el mes de marzo.