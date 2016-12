Asegura #SSP 67 mil 800 litros de #hidrocarburo y 21 #vehículos

Morelia, Mich, 23 de diciembre de 2016.- Dentro de los operativos permanentes que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene en todo el territorio michoacano, elementos de la Policía Michoacán decomisaron 67 mil 800 litros de hidrocarburo, aseguraron 21 vehículos, tres armas de fuego, droga y detuvieron a 13 presuntos implicados en delitos.

Los operativos coordinados dieron como resultado que en Coalcomán SSP y Sedena detuvieran a Óscar R., con siete dosis de vegetal verde al parecer de la droga conocida como marihuana y 1.70 gramos de semilla del enervante.

En Tuzantla, los uniformados detuvieron a Francisco C., cuando conducía un automóvil Nissan, línea Tsuru, color rojo; en otro hecho aseguraron una motocicleta Italika, línea DM 200; ambas sin placas de circulación y con reporte de robo. En Numarán, localizaron un vehículo abandonado Nissan, línea Tsuru.

La Policía Michoacán y Ejército Mexicano aseguraron en Uruapan a Israel O., cuando conducía una camioneta Toyota, tipo Pick Up, con un arma calibre .45mm, 12 cartuchos útiles y dos cargadores. En esta misma demarcación elementos de la SSP detuvieron a Ricardo G., cuando conducía una camioneta Chevrolet, tipo Pick Up y reporte de robo, con un arma calibre .45mm.

En Zamora, los uniformados aseguraron una camioneta marca Chevrolet, línea Silverado, con reporte de robo; en otro hecho en esta municipalidad detuvieron a Marco Á., con un envoltorio de sustancia granulosa al parecer cristal; de igual manera aseguraron a Hernando A., cuando viajaba en una camioneta Ford, línea Raptor, con 12 envoltorios con vegetal verde al parecer la droga conocida como marihuana.

Durante recorrido por el municipio de Lázaro Cárdenas, la Policía Michoacán y Sedena, localizaron abandonada un arma de fuego, tres cargadores calibre .38 mm, siete cartuchos útiles calibre .9mm y una bolsa de vegetal verde al parecer de la droga conocida como marihuana.

En Tarímbaro, los elementos aseguraron una pipa de agua marca Internacional, color amarillo, misma que se encontraba abandonada, mientras que en Lagunillas, localizaron un tractocamión marca Kenworth, color blanco con azul que transportaba aproximadamente 20 mil litros de hidrocarburo.

En otro hecho en Lagunillas, los agentes detuvieron a Medardo R. y aseguraron un camión marca Kenworth; una camioneta Jeep, línea Liberty, con placas del Estado de Jalisco y reporte de robo; una camioneta Ford F-450, Línea Super Duty, con reporte de robo y una marca Nissan, Línea Pick Up, con placas del Estado de Guanajuato, además de aproximadamente 47 mil 800 litros de hidrocarburo, el cual estaba distribuido en garrafas y contenedores.

Al transitar por la carretera Apatzingán – Aguililla, efectivos de la SSP y Sedena detuvieron a Carlos M., y José L. cuando viajaban en un camión Mercedes- Benz, sin placas de circulación, con reporte de robo y aseguraron cerca del lugar dos vehículos más sin placas de circulación, uno marca Nissan, línea Tsuru y una camioneta Nissan, línea Pick Up, color café.

En Apatzingán, SSP y Sedena detuvieron a Sergio R., y aseguraron una motocicleta marca Italika, línea 150CC, color rojo, sin placas de circulación y una camioneta Toyota, línea Tundra; ambas con reporte de robo. También aseguraron en Buenavista, una camioneta Chevrolet, línea Cheyenne, con reporte de robo.

La SSP detuvo en José Sixto Verduzco, a Jorge L., con 14 envoltorios de plástico de sustancia granulosa al parecer de la droga conocida como cristal, mientras que en Jacona, los elementos aseguraron un vehículo Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con placas del Estado de México y reporte de robo.

En Ocampo, detuvieron a Mauricio A., cuando conducía una camioneta Nissan, tipo Estacas, color rojo, con reporte de robo.

Por último, en La Piedad, la Policía Michoacán detuvo a Jesús R., cuando conducía una camioneta Lincoln, línea Mark Lu, color gris claro, con reporte de robo.

Los presuntos implicados, droga, vehículos e hidrocarburo fueron puestos a disposición de la autoridad competente