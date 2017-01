Atacan a #tiros a #hijo de ex #edil de Apatzingán

*El joven está lesionado y otro hombre también está herido, pero debido a una caída que tuvo al ponerse a salvo de las ráfagas.

Apatzingán, Mich, 16 de enero de 2017.- Un hijo de Jorge Luis Castañeda Castillo, ex presidente de este municipio de Apatzingán durante el periodo 1999-2001, fue atacado a balazos en las calles de la colonia Nueva, ubicada en esta urbe. El joven está lesionado y otro hombre también está herido, pero debido a una caída que tuvo al ponerse a salvo de las ráfagas.

Lo anterior lo confirmaron fuentes al interior del gobierno, las cuales manifestaron que la agresión se dio alrededor de las 23:00 horas de este domingo, en la calle Tepalcatepec, a la altura del inmueble 42.

Se detalló que los oficiales de Seguridad Pública acudieron a la escena, pero únicamente encontraron dos camionetas con impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería: Una de la marca Chevrolet Astro con matrícula PFH-8625 y una Ford Explorer con placas PRF-17-21

De esta manera al indagar el asunto la Policía se enteró de que en el sitio antes referido fueron agredidos a tiros Jorge Luis C., de 20 años de edad (descendiente del ex alcalde Jorge Luis) y Abel Á., de 38 años de edad, quien al escapar del ataque sufrió una caída y se lastimó en la cabeza.

El móvil del evento delictivo es investigado ya por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Apatzingán. Se añadió que el estado de salud del hijo del ex funcionario es considerado como estable.