Ataque contra policías en #Apatzingán deja un oficial muerto

*Hay 8 detenidos

Apatzingán, Mich, 12 de febrero de 2018.- Un elemento de la Policía Michoacán falleció en un ataque a balazos contra los elementos de dicha corporación registrado la madrugada de este lunes en las inmediaciones del mercado “Ignacio López Rayón”, en la colonia Centro de esta ciudad.

A raíz de la agresión, los representantes de la ley detuvieron a cinco hombres y a tres mujeres relacionados con los hechos, además de asegurar armas de fuego, vehículos y drogas.

De acuerdo con la información obtenida en la labor periodística los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública realizaban un patrullaje contra el crimen, sin embargo en la calle José María Coss fueron blanco del atentado a tiros.

Los uniformados repelieron el fuego enemigo y los presuntos delincuentes trataron de darse a la fuga, no obstante fueron interceptados y desarmados, entre ellos están Omar P., de 29 años de edad, Carlos Alberto J., de 36 años de edad, José Carlos del P., alias “El Pepe”, de 21 años de edad, Ulises C. “El Chamonin”, de 33 años de edad, Melissa A., de 25 años de edad, Ana Perla S., de 24 años de edad, Edgar C., de 33 años de edad y Claudia R., de 35 años de edad.

A los imputados les fueron incautadas dos armas cortas, un fusil, así como tres automotores: uno de la marca Volkswagen Jetta, de color rojo, con placas PGA-207-N; una Nissan Juke, de color blanco, sin matrícula (con reporte de robo) y un Nissan Tsuru, de color blanco, con láminas K-336-LBA.

Igualmente, a los indiciados les fueron decomisadas dos motocicletas de la marca Italika, una de color rojo con negro y otra de color gris con negro, también portaban consigo cargadores y cartuchos de diversos calibres, drogas y dos pantalones tipo militar.

La Representación Social se encargó de las diligencias de ley.