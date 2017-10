Captura Policía Michoacán a tres armados en #Ario

Ario de Rosales, Micha, 13 de octubre del 2017.- Durante un recorrido de prevención y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a tres personas en posesión de armas de fuego y cartuchos en este municipio de Ario de Rosales.

Al respecto la SSP informó que el personal de la Policía Michoacán efectuaba un recorrido de disuasión del delito en la tenencia de Zatzio, cuando escucharon detonaciones de arma de fuego a espaldas de la capilla local, por lo que se movilizaron al lugar.

Al arribar al sitio localizaron a tres civiles que estaban en posesión de tres armas de fuego, un cargador y 14 cartuchos útiles de distintos calibres.

Los detenidos fueron identificados como Miguel C., Julio C., y Osiel C., quienes junto a las armas que portaban fueron puestos a disposición de la autoridad competente.