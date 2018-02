Comandante René será reinstalado en su puesto: Secretario de SP

Morelia, Mich, 22 de febrero de 2018.- El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, declaró este jueves ante la prensa que el comandante Oscar René Martínez Colín será reinstalado en su cargo, luego de que el día de ayer (miércoles) un juez de control definiera no vincularlo a proceso por el homicidio de un presunto ladrón ocurrido el 1 de febrero de 2017.

Al respecto el funcionario estatal comentó: “Sí va a ser reinstalado, de acuerdo a lo que establece la ley, él goza de derechos y hay que respetarlos”.

De igual manera dio su posicionamiento con relación a la decisión tomada por el órgano judicial: “Fue directamente un mandato del Poder Judicial –la liberación del comandante-, éste no encontró los elementos necesarios –para vincularlo a proceso-, es una decisión respetable, nosotros siempre coadyuvamos con la autoridad que corresponde, respetamos esa decisión, la compartimos y que bueno porque se muestra que no es efectivamente lo que se mencionaba, no se pudo probar, y –René- es una persona, es un elemento responsable de la Policía Michoacán”.

También detalló que a la fecha entre ocho y 10 elementos de la corporación han sido dados de baja de la misma por incurrir en faltas sobre el correcto actuar policial, todo a través de la Unidad de Asuntos Internos que la institución posee.