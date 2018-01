Comando armado incendia casa del ex fiscal Édgar Veytia en #Tepic

*Además prendieron fuego a vivienda del ex comandante Antonio Valdivia, en Tepic

Tepic, Nayarit, 22 de enero de 2017.- Un comando fuertemente armado arribó a los domicilios de dos ex funcionarios públicos del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, y sin más derribaron los portones y puertas de acceso de las fincas, para tras ello buscar al interior personas, y al no encontrarlas, procedieron a rociar todo con gasolina y prenderle fuego a todo lo que se encontraban a su paso, inclusive a una lujosa camioneta que estaba estacionada en la cochera de una de las casas de los ex servidores públicos.

Trascendió que una de las fincas incendiadas se encuentra ubicada en la colonia el Pedregal de San Juan, y que ésta pertenece al ex Comandante de la Policía Municipal de Tepic y ex Comandante de la Policía Estatal división Policía Nayarit, Antonio Valdivia, en tanto que la otra casa se localizada en fraccionamiento Arboledas, y se asegura de parte de las autoridades que es propiedad del ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, preso en los Estados Unidos.

Se supo que la vivienda propiedad del ex Comandante Antonio Valdivia, fue incendiada por integrantes de un comando fuertemente armado, quienes derribaron puertas de acceso, además de que buscaron al interior cosas de las cuales aún se desconocen de qué tipo. Esta casa está ubicada sobre la calle Popocatepelt y Volcán de Fuego de la colonia El Pedregal de San Juan.

Finalmente elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado lograron sofocar el incendio en la finca ubicada en el fraccionamiento Arboledas de Tepic, propiedad del ex Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, lugar donde por cierto fue localizado un vehículo totalmente calcinado, así como un marro utilizado para forzar la puerta de acceso principal.