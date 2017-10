¿Cómo hacer papel picado para día de muertos?

Una ofrenda de día de muertos, no está completa si no hay papel picado; esto porque representa el aire, uno de los cuatro elementos que debe estar siempre presente en la ofrenda. Pero, ¿Qúe hacer si no te dio tiempo de comprarlo? ¡Puedes hacerlo tú misma!

Es muy sencillo hacer papel picado; sólo necesitarás:

-Papel de china de diferentes colores

-Tijeras

-Cinta mágica

-Hojas blancas

Instrucciones:

Corta el papel de china del tamaño de una hoja carta.

Luego, en tus hojas blancas, dibuja según tu imaginación, el diseño que te gustaría que tu papel picado tenga. Si no se te ocurre algo, puedes buscar en internet alguno de tu preferencia.

Toma 4 hojas de papel de china y con el diseño, arma un pequeño librito; doblando por la mitad las hojas y de tal manera que el diseño quede como portada de este.

Con cuidado, corta las hojas según el patrón de tu elección.

¡Y listo! Tienes papel picado.

A mi me encanta hacerlo con mis hijos porque ellos se divierten mucho y es una manera de acercarlos a las tradiciones.

