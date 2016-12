Duran Duran rinde tributo a #Bowie y a George Michael en #México

*La banda se presentó en Cancún y homenajeó a los fallecidos artistas, además de a Leonard Cohen y Prince

Felices, satisfechos, haciendo de emoción su salida a escena, pero sobre todo tocando maravillosamente, Duran Duran se presentó en México, en la Moon Palace Arena de Cancún.

Están de gira con su reciente álbum Paper Gods, y aunque esta vez sin la esencial presencia de Nick Rodhes, tecladista, Simon LeBon, John Taylor y Roger Taylor hicieron recordar a sus viejos fans, sonreír a los nuevos y bailar a todos desde la primera canción, “Wild boys”.

Y de ahí pa’ delante.

La banda tocó sus éxitos emblemáticos como “Hungry like the wolf”, “Notorius”, “The reflex”, “Come undone” y el fantástico “Ordinary world”, mezclándolos con el sonido nuevo, agradable y contemporáneo de Paper Gods, su reciente álbum que continúa con una carrrera de más de 35 años. Que empezó recién estrenada la década de los 80 y que tuvo su momento cumbre en los años 90 con The Weeding Album, que volvió a demostrar entonces que estos ingleses no eran sólo un grupo de “niños bonitos” haciendo música.

En una época en que cada banda tenía una voz que por su puro talento identificaba a cada una; en este caso Simon LeBon, que anoche demostró que eso, que su voz, suena perfecto.

Suena como desde su primer sencillo, “Planeth Earth”, que la banda enlazó con el primer tributo de la noche: a David Bowie, a quien vimos con Ziggy Stardust en la pantalla. El enlace fue perfecto, la canción fue “Life on Mars?”

Llegó la hora de la primera despedida. El público de niños, adolescentes y adultos de varias edades, muchos de ellos extranjeros, no se animaron o no sabían que en México se pide otra y otra canción. Por fortuna no fue necesario.

Simon, John y Roger con sus guitarrista, Dominic Brown; tecladista, y coristas volvieron, y fue el momento en que el primero dijo del año terrible para la música con las muertes de Bowie, Prince, Leonard Cohen y más. Y más: con la de George Michael apenas el fin de semana pasado, amigo y contemporáneo de ellos y esa época de gloria del pop mundial.

Con información de Quien.com