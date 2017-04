Edith González, una valiente contrincante del cáncer

Siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte que ve de frente a la vida y a los problemas; pero ahora que se enfrenta al cáncer, Edith González ha confirmado que no está dispuesta a rendirse y que su mejor arma es su actitud.

Una muestra más de ello es la actual aparición de la actriz en la portada de la revista Quien, en donde luce radiante y sin rastro de la cabellera rubia que la caracterizaba y a la que dijo adiós como consecuencia de los tratamientos que se realizó para combatir a la enfermedad.

Pero todo indica que el tema de la cabellera es lo que menos le importa en este momento a Edith, ella está enfocada en no bajar la guardia ni un solo momento y en ser una ejemplo de valentía para su hija Constanza.

Quiero que Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad; ella sabe que el poder está dentro de ella” , dijo la actriz a la publicación.

La lucha de la actriz contra la enfermedad comenzó el año pasado cuando le fue diagnosticado Carcinoma seroso papilar en etapa IV. Tras el resultado, fue operada de emergencia y de inmediato comenzó un tratamiento que incluyó quimioterapia.

Fue en agosto cuando ella misma confirmó lo que le sucedía y lo hizo directamente a sus fans a través de las redes sociales.

“Como siempre, prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses.

“Estoy fuerte, llena de vida y trabajando! Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. Todo mi cariño y amor!!!#fuerzafuria!! Los quiero!!!!”, fue el mensaje con el que la actriz informó a sus seguidores sobre su salud.

Tras el anuncio y haber iniciado su tratamiento, a principios de septiembre del año pasado compartió en sus redes sociales el que fue su primer cambio de look .

“Hola fan-mila!!! Un paso adelante es un paso de vida!!! My brand New look for the brand new me!!!! 1-Dress up 2-Cheer up 3- Show up and never ever give up!!! (Mi nueva imagen para mi nuevo yo!!!! 1 – vestirse – 2 Animarse 3- Mostrarse y nunca darse por vencida)”, escribió Edith en su cuenta en Instagram.

A partir de ese momento, fue común ver a Edith con cabelleras diferentes, pero siempre la misma sonrisa y la actitud valiente, como lo hace ahora que posa por primera vez sin peluca.

