Ejecutan a ex #candidato del MC en #Quechultenango

Chilpancingo, Guerrero.- 25 de noviembre de 2017.- El ex candidato a la presidencia municipal de Quechultenango por el Movimiento Ciudadano (MC), Arturo López Solano fue asesinado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya investiga el asunto.

De acuerdo con el primer reporte policiaco, una llamada anónima reportó al 911 que en una brecha de terracería estaba tirado el cuerpo de un hombre, al parecer herido a balazos.

Elementos de la Policía del Estado y de la Investigadora Ministerial (PIM) se trasladaron a dicho punto, para resguardar los trabajos de peritos del Servicio Médico Forense (Semefo).

Familiares de la víctima se trasladaron a la morgue de Chilpancingo, en donde confirmaron que la víctima era Arturo López Solano, dirigente del Movimiento Ciudadano (MC) en Quechultenango y ex candidato a la presidencia municipal de dicho instituto político en 2012.

La diputada local del MC, Magdalena Camacho Díaz publicó en su muro de Facebook lo siguiente: “A dónde vamos a parar con esta descomposición social, donde al adversario político se le elimina con las balas”.

La Fiscalía General del Estado ya investiga

Antes del mediodía del viernes, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) informó a través de su vocero, Roberto Álvarez Heredia que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el asesinato de López Solano.

Álvarez Heredia, explicó que el Ministerio Público integró la Carpeta de Investigación 12020090601244200917, por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.

Agregó que la víctima conducía una camioneta Ford, tipo pick up, gris, placas de circulación HC-09-58, además de que en la escena del crimen se encontraron varios casquillos percutidos de 9 milímetros.

Hasta el momento no se reportan avances que se desprendan de las primeras indagatorias.