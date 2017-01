El #discurso de #Trump en diez frases

Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos

El magnate neoyorquino ha jurado el cargo en las escaleras del Capitolio, antes de ofrecer su discurso de investidura, en el que ha cargado una vez más contra el ‘establishment’ de Washington, ha alabado el proteccionismoy ha enviado, de nuevo, un dardo envenenado a la OTAN

Estas son las diez frases más destacables de su discurso:

“Esto no es una transferencia de poder de un Gobierno a otro. Desde Washington devolveremos el poder a la gente“.

“Los políticos ganaron, ustedes no. El ‘establishment’ se protegió a sí mismo, pero no protegió a los ciudadanos. Sus victorias no son vuestras victorias. El cambio empieza aquí y ahora”.

“El proteccionismo nos llevará a una gran prosperidad y fuerza”.

“Lo realmente importante no es si nuestro Gobierno está controlado por un partido u otro. Lo importante es si está controlado por la gente”.

“Durante demasiado tiempo hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos negábamos a defender las nuestras”.

“Una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde ahora solo será ‘América Primero’. En cada decisión que tomemos, en impuestos, en inmigración…”

“Recuperaremos nuestras fronteras, recuperaremos nuestros trabajos, recuperaremos nuestros sueños. Vamos a reconstruir nuestro país con manos americanas, con mano de obra americana”.

“Nunca serán ignorados de nuevo. Sus esperanzas, sus sueños, su voz definirá el destino de América”.

“La riqueza de nuestra clase media ha sido arrebatada de sus hogares y distribuida por todo el mundo. Eso es el pasado.”

“Este cambio empieza aquí y ahora. Este es su momento, les pertenece. Este es su día, es su celebración“.

