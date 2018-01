El luchador #Negro Casas salió con fractura de costillas

La victoria sobre Sam Adonis le costó muy caro al Negro Casas, pues lo dejará fuera de actividad varios meses, además se perderá Fantasticamanía.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó que a causa de una lesión en las costillas del lado izquierdo, producto del 450 que Sam Adonis aplicó sobre el 4:40, el Negro Casas no podrá viajar a Japón para ser parte de Fantasticamanía 2018 y estará fuera de acción tres meses.

“Es mucho tiempo lo que los doctores me dan de recuperación, pero le voy a echar ganas, no me voy a deprimir, voy a regresar antes como cuando me fracturé la clavícula o cuando tuve pubitis”, aseguró el 4:40.

“Son dos costillas sumidas y una fracturada del lado izquierdo”, comentó el Negro Casas, quien sufrió la lesión el pasado lunes durante la lucha de cabelleras ante Sam Adonis. Al integrante de la Peste Negra le salió cara la victoria, pues logró despojar de la cabellera al norteamericano, pero sufrió la mencionada lesión.

El Negro Casas sería parte de la edición 2018 de Fantasticamanía que se realizará del 12 al 22 de enero próximo, evento del cual formaría parte por primera vez y que ahora quedará cancelado para él.

Se espera que en las próximas horas se designe al luchador que lo sustituirá, pero queda la posibilidad de que su lugar sea ocupado por un luchador de la New Japan, esto por los trámites migratorios que debe hacer un elemento mexicano para viajar a trabajar en la Tierra del Sol Naciente.

Con información de Mediotiempo.com