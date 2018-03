Emite Segob recomendaciones ante temporada de calor 

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2018.- Ante la inminente llegada de la temporada primaveral, la Secretaría de Gobierno, en el ánimo de promover la cultura de la prevención y de la protección civil y con ello, evitar enfermedades tales como la gastroenteritis, diarrea y deshidratación, así como afectaciones en la piel, emite las siguientes recomendaciones:

• Proteger principalmente a los niños menores de cinco años y adultos mayores de 60.

• Hervir el agua de consumo por lo menos durante 5 minutos.

• Desinfectar frutas, verduras y hortalizas (cilantro, perejil, rábanos, lechuga).

• Revisar que pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos para evitar la intoxicación.

• Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, o después de cambiar un pañal.

• Beber abundantes líquidos y ofrecerlos frecuentemente a los niños.

• Evitar comidas y aguas frescas callejeras.

• Evitar la exposición a las altas temperaturas.

• No exponerse mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol.

• Utilizar bloqueador solar.

• Mantener ventilados los sitios de trabajo y el hogar.

• Procurar tener en casa sobres de Vida Suero Oral.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhorta a la población en general, pero principalmente a los padres de familia, estar atentos ante los síntomas de la deshidratación en bebés tales como:

• Ojos hundidos.

• Llanto sin lágrimas.

• Mucha sed.

• Labios y lengua secos.

• Irritabilidad.

• Fiebre.

• Vómito.

• Dificultad para respirar.

• Diarrea.

Son considerados como síntomas de alarma los siguientes:

• Sed intensa.

• Evacuaciones o vómitos frecuentes.

• Sangre en las evacuaciones.

• No come o no bebe.

• Fiebre alta y persistente.

Al presentarse esta situación, es conveniente evitar auto medicar, acudir a un centro de salud o a un doctor.

Asimismo, para prevenir una insolación o golpe de calor, se recomienda protegerse de las altas temperaturas y estar atentos ante los siguientes síntomas:

• Piel roja, caliente y sin sudor.

• Pulso acelerado y fuerte.

• Dolor palpitante de cabeza.

• Mareo o náusea.

• Confusión o hasta pérdida de la memoria.

• Se contraen los músculos involuntariamente como en una convulsión.

Para evitarlo se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

• Buscar un lugar acondicionado y protegerse del sol, descansar en lugares frescos y con sombra.

• Al exponerse durante largo tiempo a altas temperaturas, bañarse con agua tibia o mojar la cabeza en una tina con agua tibia.

• Humedecerse con agua o usar una esponja mojada.

• No consumir bebidas alcohólicas para disminuir la temperatura del cuerpo.

• Evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación (11:00 – 15:00 horas.