En septiembre tendremos la lista de becarios: #Sergio Ochoa

*El diputado local dijo que han recibido decenas de solicitudes de estudiantes de nivel medio y superior

Apatzingán, Mich, 10 de julio de 2017.- Luego de que hiciera público el otorgamiento directo de 100 becas a jóvenes de nivel medio y superior de Apatzingán y Parácuaro, el diputado local Sergio Ochoa Vázquez dio a conocer hoy que han llegado decenas de solicitudes a su Casa de Gestión Legislativa, y que será en septiembre cuando anuncie la lista de becarios que recibirán ese apoyo durante el ciclo escolar 2017-2018.

En rueda de prensa a la que convocó, el legislador por el 23 Distrito Electoral de Michoacán añadió que los estudiantes han respondido de manera favorable a esa iniciativa que de manera personal financiará con 50 mil pesos mensuales, y precisó que una vez que concluya la recepción de solicitudes se visitará a cada uno de los jóvenes para constatar que en efecto estén estudiando la prepa o el nivel superior, que sean de escasos recursos económicos, que no reciban ninguna beca federal o estatal, y que tengan un buen aprovechamiento escolar, entre otros requisitos.

“Tal vez 50 mil pesos mensuales no parezcan mucho, pero ese dinero no lo aportará ninguna institución de gobierno, sino su servidor, y nos permitirá apoyar con 500 pesos a 100 jóvenes de mi distrito”, recalcó Ochoa Vázquez, quien dijo que es por ello la necesidad de verificar con visitas domiciliarias que los aspirantes sí ocupen la beca, para no correr el riesgo de dejar fuera a nadie.

EN COMISIONES, ENDURECIMIENTO DE PENAS CONTRA FUNCIONARIOS QUE COMETAN PECULADO

En otros asuntos relacionados con la actividad legislativa, Sergio Ochoa informó que ya se encuentra en Comisiones la iniciativa que presentó para homologar disposiciones federales y estatales en materia de peculado, y endurecer las penas que se apliquen en Michoacán a los funcionarios del estado que cometan ese delito, porque la ciudadanía exige que se castigue más severamente a aquéllos servidores públicos que se desvíen de las responsabilidades que les han sido conferidas.