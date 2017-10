Entrega Ciudadanos Michoacanos donación de cabello para pelucas oncológicas

Morelia, Mich, 27 de octubre de 2017.- Gracias al éxito obtenido en la jornada de donación de cabello y la rodada biker “Unidos Por Ellas” del pasado 21 de octubre, la Asociación cCivil Ciudadanos Michoacanos en Movimiento entregó 60 trenzas de cabello en buen estado al personal del Taller Estatal de Pelucas Oncológicas de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para que se elaboren más pelucas de manera gratuita para las y los pacientes de esta enfermedad.

Reunidos en las instalaciones de este taller ubicado en la zona del nuevo albergue del Hospital Infantil de Morelia, María Dolores Maldonado, coordinadora estatal del Taller y Banco de Pelucas, recibió el donativo a nombre de la SSM, quien agradeció y reconoció que la solidaridad de la ciudadanía organizada ayude a una causa noble, pues una peluca diseñada de pelo natural, ayuda al paciente de manera emocional durante su tratamiento oncológico.

La coordinadora desglosó que el taller actualmente elabora cerca de 30 pelucas al mes y cada semana se entregan cerca de 3 pelucas a cualquier paciente que haga su trámite gratuito; cuando los pacientes se recuperan y crece su cabello, la peluca es regresada al taller para darle mantenimiento y que otro paciente la utilice.

Por otra parte, mencionó que desde la creación del taller en febrero de 2015 hasta el mes pasado, han recibido cerca de 4 mil porciones de cabello que han dado abasto a la demanda de pelucas oncólogicas en el estado.

Karina Arreygue, representante de la asociación civil en este evento, refirió que como parte de la cruzada que encabezó Ciudadanos Michoacanos en Movimiento, se consiguió que durante el mes de octubre se informará a la sociedad, en especial a las mujeres, sobre la prevención, concientización, sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama además de la donación de cabello que realizó la ciudadanía del estado.

La representante señaló que la donación fue voluntaria, pero solidaria a la causa que se encabeza para la lucha contra el cáncer, pues diferentes sectores sociales y agrupaciones se conjuntaron, como el caso de los motocilistas de “Escuadrón Biker” y el grupo de estilistas a cargo de Héctor Rodríguez Barbosa de “Estética Héctor”, para apoyar a una parte de la sociedad que necesita un apoyo para recuperar su esencia y vencer al cáncer.

Agregó que aunque la campaña no ha finalizado, ya que por parte de Héctor Rodríguez Barbosa se recibirá durante todo el año cualquier tipo de donación de cabello, pues los interesados podrán acudir a su estudio y de manera gratuita les hará el corte y cambio de look, siempre y cuando el cabello tenga una longitud de 15 a 20 centímetros, se encuentre limpio y no esté decolorado con presencia de orzuela.

Durante la entrega del cabello, también destacó la entrega de un peluquín, elaborado en el mismo taller a la pequeña Julieta Chávez de cuatro años de edad y que actualmente está en tratamiento. La niña, acompañada de sus padres, obtuvo esta peluca, de manera gratuita.

Luego de esta entrega, en las instalaciones del Hospital Infantil, la asociación civil en presencia de autoridades del nosocomio, hicieron la entrega de material para la elaboración de señalética para las rutas de evacuación y la entrega de barandal para rampas de personas con discapacidad gracias a las gestiones del Lic. Antonio García Conejo, padrino de Ciudadanos Michoacanos.

Ahí mismo realizaron una pinta simbólica a esta acción y se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes apoyaron en esta cruzada contra el cáncer.

De esta manera, la asociación civil Ciudadanos Michoacanos en Movimiento, responde ante uno de los ejes que maneja como lineamientos, el de la salud, en el apoyo para que se demuestre que la sociedad organizada ayuda a los ciudadanos, en especial aquellos que siguen en la lucha para vencer su más importante prueba, el cáncer.