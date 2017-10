Equinoterapia de SSP, factor de cambio para menores con discapacidad

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2017.- A través del Centro de Equinoterapia creado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), menores con problemas de discapacidad en Michoacán han encontrado la forma de mejorar su estilo de vida, en un ambiente donde conviven con caballos, terapeutas y elementos de la Policía Michoacán.

Desde su conformación en el año 2009, en estas instalaciones -recientemente renovadas y modernizadas- se brinda atención a niñas, niños y adolescentes como parte de las acciones de proximidad social de los cuerpos de seguridad.

Se trata de la única dependencia que ofrece este tipo de servicios a la ciudadanía de manera gratuita, lo que le mereció en el 2015 recibir el distintivo “Gilberto Rincón Gallardo” por ser una institución incluyente que brinda consultas de rehabilitación a personas en situación de vulnerabilidad.

“Gracias a la equinoterapia he de resaltar los avances que ha tenido mi hijo, ya que antes era muy negativo, desobediente e inestable, nervioso. La constancia y el buen trabajo han influido en que mi hijo tenga esos avances”, destacó Fidel Campuzano Vázquez, quien desde hace ocho años lleva a su hijo Ángel Daniel a recibir terapias para ayudar a mejorar su calidad de vida por el autismo que presenta.

En este lugar, personal de SSP trabaja todos los días. Desde temprana hora bañan, revisan y alistan a los caballos mediante dinámicas físicas que les permiten entrar en ambiente y prepararse para comenzar con las terapias.

En este proceso la concentración y relajación del equino es primordial, ya que el ritmo del caballo, a través del trote, regula diversas funciones corporales de la y el paciente y eso contribuye a su rehabilitación.

Esta función ha permitido fortalecer la proximidad social de integrantes de Policía Michoacán con la sociedad, pues son varias las familias que acuden a las terapias.

“Nos dejamos llevar por el uniforme, valentía y fuerza de la Policía, pero seguimos siendo seres humanos con corazón, con sentimientos, y eso de algún modo puede influir en los niños con alguna discapacidad”.

“Creo que es una excelente bondad y nobleza el poder ayudar y contribuir. Queremos cambiar el paradigma de la Policía, de que no sólo es quien se encarga de perseguir delitos, de hacer cumplir la ley, sino el cobijar, servir y proteger a la gente”, expuso uno de los elementos adscritos al programa.

Las y los 14 elementos asignados al Centro de Equinoterapia cuentan con los uniformes necesarios para su eficiente operación con los niños.

María Elena Ortega Sánchez lleva cada tercer día a su hijo Jesús, de 16 años, quien padece parálisis cerebral infantil con crisis convulsivas. Para ella, es fundamental el apoyo de la SSP puesto que abona a la mejora de vida de su niño desde hace cinco años y también a su economía, pues este tipo de terapias en el sector privado suelen ser costosas.

“Cuando se dio la oportunidad de esta terapia gratuita ¡me emocioné!; ha corregido posturas, el niño no caminaba ni con ayuda, no se sentaba, y el avance es muy significativo no solo para él sino para la familia. Es sociable y agradecido con los policías; hasta abraza al caballo para darle las gracias de lo bien que se siente”, comentó.

La mujer consideró de suma importancia el trabajo de la Policía Michoacán para que su hijo viva de mejor manera.

“Mis respetos porque lo hacen con amor; su entrega es realmente un servicio para el beneficio de estas niñas y niños. Son cinco valiosos años los que me han ayudado para el crecimiento y avance de mi hijo y una mejor calidad de vida”, expresó.⁠⁠⁠⁠

El Centro de Equinoterapia también cuenta con convenios con otras instituciones gubernamentales y asociaciones civiles, para canalizar casos que no pudiesen atenderse.

Actualmente ya se trabaja con representantes empresariales tales como Hogares Herso, Grupo Auda y Grupo de Oro, para la reestructuración de este Centro que atiende a niñas, niños y jóvenes que sufren desde parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, entre otros padecimientos.