Fallece pitcher #Roy Halladay en accidente aéreo en el Golfo de México

El beisbol de las Grandes Ligas está de luto luego de que este martes falleció el pitcher Roy Halladay en un accidente aéreo.

Las redes oficiales de MLB anunciaron el deceso del que fuera lanzador de los Toronto Blue Jays y Philadelphia Phillies en sus 16 años de carrera entre 1998 y 2013.

Autoridades del condado de Pasco, Florida, también confirmaron la lamentable noticia sin que hasta el momento se sepan las razones del accidente y el total de víctima en la aeronave que sobrevolaba el Golfo de México.

Entre los logros más importantes de Roy Halladay en las Mayores están un juego perfecto en 2010 con los Phillies, un juego sin hit ni carrera en la postemporada del mismo año, dos premios Cy Young (2003 y 2010) y ocho veces participante del Juego de Estrellas.

We are saddened by the tragic news that Roy Halladay, 2-time Cy Young Award winner & 8-time All-Star, has died in a plane crash. He was 40. pic.twitter.com/SOFv3bOLyt

— MLB (@MLB) November 7, 2017