Generar ambiente pleno para la niñez, premisa del gobierno: #Silvano Aureoles

*Preside el Gobernador Silvano Aureoles foro con niños y niñas en el marco del Día Mundial de la Infancia

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2017.- La premisa para este gobierno es que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en un entorno saludable, en el que se respeten plenamente sus derechos; por ello, se trabaja día a día para abatir las principales causas que derivan en el maltrato infantil, la desigualdad y la pobreza, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Así lo expuso al sostener un foro esta mañana con niñas y niños michoacanos, en el marco del Día Mundial de la Infancia, donde escuchó sus inquietudes y refrendó todo su apoyo para mejorar sus oportunidades de desarrollo; ahí arrancó de manera formal la Campaña Contra el Maltrato Infantil y Adolescente.

En su participación, la directora general del DIF Estatal, Rocío Beamonte Romero, dijo que esta campaña engloba 25 objetivos, en cuatro esferas: supervivencia, desarrollo, protección y participación, en donde se desahogaron 8 objetivos en este foro, todos ellos en beneficio único de la niñez michoacana.

A nombre de los niños y niñas michoacanas, las y los participantes expusieron las peticiones más sentidas de este sector de la sociedad, por lo que quienes encabezan las diversas dependencias del estado, expusieron las acciones que ya se realizan para garantizar mejores condiciones de vida a la niñez y juventud michoacanas.

Es importante mencionar que la campaña que lleva como lema “Detente, no los lastimes, detente, no los toques, detente, no los abandones” impulsada por la Coordinación General de Comunicación Social, se reforzará en las plataformas de información del Gobierno del Estado y en los diversos medios de comunicación; además, se ampliará a los 113 municipios y se buscará fomentarla de manera permanente, destacó la titular de la dependencia, Julieta López Bautista.