Hallan “encobijado” a comandante de la Policía de #Tlapa

*Fue privado de la libertad desde la mañana del sábado

Tlapa, Guerrero, 12 de diciembre de 2017.- A tres días de que fuera levantado por hombres armados, el comandante de la Policía Preventiva de Tlapa de Comonfort, Jorge Antonio García Zárate, de 42 años de edad, fue encontrado “encobijado” en el punto conocido como El Mirador, en estado de putrefacción.

De acuerdo con información policial, el comandante García Zárate fue interceptado por un grupo de hombres armados la mañana del sábado 9 de diciembre, en la colonia Los Zapotales de la cabecera municipal de Tlapa, cuando descendía de una combi del servicio público.

El mando policial se trasladaba con dirección hacia su domicilio particular, estaba acompañado de su esposa y por ello no ofreció resistencia, aun así, fue golpeado para obligarlo a subir a un vehículo particular en el que se lo llevaron sus captores.

La esposa del comandante García denunció la privación de libertad, una vez que el hecho fue dado a conocer, la policía preventiva de Tlapa puso en marcha un operativo de búsqueda en la periferia de dicha ciudad, considerada como el corazón político y económico de la región Montaña.

Fue la tarde de este lunes, cuando sobre la carretera Tlapa-Ahuatepec, en el punto conocido como El Mirador fue localizado el cadáver del comandante, estaba envuelto en una cobija y presentaba huellas de estrangulamiento.

La Dirección de Seguridad Pública de Tlapa confirmó que el cadáver encontrado en El Mirador correspondía con el del comandante José Antonio García Zárate.

Al punto del hallazgo se desplazaron elementos de la Policía del Estado y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron el levantamiento correspondiente.