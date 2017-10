Hay 39 adultos aptos para calificar al Programa Palomas Mensajeras: Peñaloza

Apatzingán, Mich, 09 de octubre de 2017.- El programa Palomas Mensajeras está dirigido a personas mayores de sesenta años de edad que tengan uno o más hijos radicando de forma ilegal en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes deben tener pasaporte vigente, no tener antecedentes de que estuvieron radicando en la Unión Americana, y algo muy especial que establece la Embajada Norteamericana, que no hayan solicitado más de dos veces su visa, lo que significa que si ya hicieron ese trámite con anterioridad, no se les podrá ayudar para ser incluidos en el programa en mención.

Luego de referir lo anterior, Lilia Peñaloza Valencia, Directora Municipal del Migrante, agregó que en septiembre se recibieron 65 solicitudes, de las que personal de la Secretaría Estatal del Migrante, instruidos por la Embajada Norteamericana, hizo un primer filtro donde quedaron aprobadas 39 personas como aptas para calificación de visa, por lo que se está en espera de que la embajada fije la fecha en que se presentarán para la entrevista con el Cónsul y a la toma de huellas.

Asimismo, dijo que una vez que se les autoricen las visas se tiene contemplado acudir a la ciudad de Los Ángeles, California, pretendiendo que sea durante el Festival de la Presencia Michoacana que se llevará a cabo a finales de octubre en la Plaza México, pudiendo permanecer hasta tres emanas conviviendo con sus hijos en esta primera ocasión, debiendo ser los hijos quienes hagan los pagos de los trámites correspondientes.