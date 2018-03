Jalisco: Viculan a proceso a policías implicados em desaparición de italianos

Tecalitlán, Jalisco.- 04 de marzo de 2018.- Este fin de semana fueron vinculados a proceso y se decretó prisión preventiva en contra de los cuatro policías de Tecalitlán Jalisco, acusados del delito de desaparición forzada en agravio de tres Italianos quienes se encuentra desaparecidos.

El Juez de Control Penal Oral con sede en Ciudad Guzmán Daniel Campos García, determinó que solo hay elementos para presumir que tres de los cuatro gendarmes participaron directamente en el ilícito.

“Se lleva a cabo una retractación ellos no refieren nada de los hechos y solo dicen que fueron llevados mediante engaños a una academia para una capacitación, por lo tanto técnicamente yo tengo que justificar no lo que ellos digan ellos en ese momento, si no en su conjunto con todos los datos de prueba justificar el grado de participación”.

“En el caso de los tres masculinos se pudo justificar por la Fiscalia que los tres estuvieron probablemente en la escena inicial donde se conoce la presencia de los extranjeros y por lo tanto si la mujer se encontraba en un lugar diverso le nace una conducta distinta este es el motivo de la reclasificación”, detalló el juzgador.

La oficial imputada que trabajaba como radio operador en la Comisaria Municipal solo está señalada de contestar el teléfono y dijo que no tenía conocimiento del rapto de los europeos.