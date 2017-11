Joven homosexual presenta queja en la CEDH por supuesto abuso policial

*Refirió que tiene la intención de denunciar penalmente los hechos.

Morelia, Mich, 28 de noviembre de 2017.- Un joven homosexual que primero denunció a través de las redes sociales haber sufrido un supuesto abuso policial mientras estaba en la vía pública en compañía de otros chicos, ahora presentó queja por el mismo tema ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y refirió tener la intención de denunciar penalmente los hechos.

Este martes el muchacho llegó a las instalaciones de la CEDH, situadas en esta capital, afuera de las mismas narró sobre el caso: “Fue una agresión, comenzó verbal y luego física, por elementos policiacos no sé de qué corporación si municipales o estatales, no vi el número de la patrulla. Me quitaron mis cosas, me fueron a dejar a otro lugar, el ataque comenzó en Tres Puentes y me aventaron cerca del río por la Avenida Michoacán y de ahí regresé a mi casa”.

El joven explicó ante la prensa que hacía una investigación para un poemario sobre el “Cruising” o “Cancaneo”, que es la práctica de buscar anónimamente pareja sexual ocasional, y añadió que al momento de la agresión estaba en compañía de dos personas más que conoció en ese ambiente.

“Había dos personas más, un chico siempre estuvo conmigo, no sé sus nombres, como en estos ambientes es discreto y anónimo. Ellos no han denunciado. Yo hacía una investigación artística para un poemario”, comentó.

Asimismo, refirió que los agentes primero los interrogaron sobre una supuesta mujer a la que decían los muchachos habían violado: “Hubo una supuesta chica que decían –los policías- que habíamos violado, ella nunca apareció. Yo me pronuncié como una persona homosexual y de ahí empezó la violencia física.

“Pedí que me llevaran a las instancias respectivas, pero no fue así, me atacaron y pidieron ‘mordida’. Me sofocaron, manos a la nuca, me pegaron en el estomago, en las rodillas, en los brazos, me bajaron el pantalón y amenazaron con mutilarme mi miembro. Al último cuando nos soltaron un oficial me dio tres patadas en el pene”.

Corporaciones policiacas se anuncian dispuestas a colaborar en investigación

A raíz de lo ocurrido, aunque todavía no se tenga establecido de qué corporación eran los supuestos atacantes, voces autorizadas de la Secretaría de Seguridad Pública deslindaron a sus oficiales del tema y mencionaron que la corporación está dispuesta a colaborar en cualquier investigación sobre ello, mientras que la Policía de Morelia ya indaga a sus elementos por si alguno llegó a participar en este asunto cesarlos de forma inmediata.

Incluso, sobre el caso la Policía de Morelia divulgó en un boletín de prensa: “El respeto irrestricto a los derechos humanos, es parte fundamental de los principios bajo los cuales se conduce la Policía de Morelia, para así garantizar un servicio sujeto en los más altos

estándares de calidad, por ello el Comisionado de la Policía, Bernardo León Olea subrayó que no habrá tolerancia contra aquellos actos que contravengan los valores de honestidad, lealtad y vocación de servicio al interior de la corporación.

“En este sentido, informó que tiene conocimiento de un hecho ocurrido la madrugada del lunes, en el cual podrían estar involucrados elementos de la corporación luego de que aparentemente dieron atención al reporte de que un grupo de jóvenes supuestamente estaban cometiendo faltas a la moral en un lugar público, ubicado a un costado de una tienda de autoservicios en Tres Puentes.

“A raíz de ello, León Olea indicó que ya se han recogido testimonios de oficiales que presuntamente participaron en esta acción para así deslindar responsabilidades y actuar con todo el peso de la ley en contra de quienes pudieron haber incurrido en un abuso o violación de derechos humanos”.

También León Olea puso a disposición de los civiles involucrados los servicios que presta la Oficina de Asuntos Internos, que está en el interior de las instalaciones de la Comisaría de Morelia, en la calle Lauro Villar #170, para así obtener más indicios y pruebas que permitan proceder contra quienes resulten responsables.

“De comprobarse estos hechos, el caso será trasladado a la Comisión de Honor y Justicia para cesar a los elementos de forma inmediata y emprender responsabilidades legales ante otras instancias, poniéndolos así a disposición del Ministerio Público en turno”, sentenció el comisionado.

Igualmente subrayó que una de las acciones que emprende la corporación como parte de su labor y constante mejora es la depuración, incorporando a los mejores elementos a fin de que se brinden los mejores servicios a los morelianos, promoviendo en todo momento el respeto y salvaguarda de sus derechos conforme a la ley.

En el documento la Policía de Morelia refirió que deja en claro que no tolerará cualquier acto que afecte los derechos humanos de la ciudadanía, ya que uno de los valores de la corporación es el respeto a la diversidad bajo los principios de legalidad, sin importar afiliaciones personales o preferencias sexuales de la ciudadanía.