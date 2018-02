La joven que lidera la lucha por el control de armas en EU

Todo empezó hace menos de 15 días. El pasado 14 de febrero recibíamos una noticia tristemente frecuente: un nuevo tiroteo a manos de un exalumno sacudía un instituto norteamericano, en esta ocasión en Parkland, una localidad al norte de Miami, y dejaba 17 muertos y 14 heridos. El tirador disparó con un fusil de asalto y fue detenido fuera de la escuela después de haber mantenido a la escuela en vilo durante más de dos horas.

Sin embargo, dos días después, nos convertimos en testigos de una imagen menos común: durante una manifestación en Fort Lauderdale, una de los supervivientes del ataque,agarraba el micrófono, se secaba las lágrimas y comenzaba su discurso así:

“Todas y cada una de las personas que han acudido a esta manifestación deberían estar en casa, de luto, pero en lugar de eso estamos aquí porque si todo lo que nuestro gobierno y nuestro presidente van a hacer es mandar “sus pensamientos y oraciones”, entonces es el momento de que las víctimas se conviertan en el cambio que necesitamos ver”.

Acto seguido, proseguía para poner encima de la mesa la raíz del debate existente en Estados Unidos alrededor de las armas: el choque entre la segunda enmienda constitucional, que ampara desde 1791 el derecho de los ciudadanos norteamericanos a poseer y llevar armas, y la necesidad de regular el acceso a las armas semiautomáticas (que no existían en tiempos de George Washington):

Pero la parte más difundida de su discurso de once minutos iba dirigida directamente a Donald Trump:

“Si el presidente quiere venir y decirme a la cara que esto ha sido una tragedia terrible y cómo no debería haber ocurrido y al mismo tiempo mantener que no se va a hacer nada al respecto, voy a preguntarle alegremente cuánto dinero ha recibido por la Asociación Nacional del Rifle (NRA). ¿Quieren saberlo? Porque yo ya lo sé. Treinta millones de dólares. Y dividido por el número de víctimas por herida de bala en Estados Unidos solo en lo que va de 2018, el resultado es 5,800 dólares. ¿Esto es lo que vale esta gente para ti, Trump? Si no haces algo para prevenir que esto continúe sucediendo, el número de víctimas seguirá creciendo y el precio de cada una de ellas descendiendo. Y no te costaremos nada. Atodos los políticos que reciben donaciones de la NRA, vergüenza de ustedes”.

A las pocas horas el discurso de la adolescente con la cabeza rapada se había hecho viral, había sido compartido por algunas de las cuentas de Twitter e Instagram con más seguidores, y había hecho resurgir con más fuerza que nunca el debate sobre la necesidad de controlar las armas semiautomáticas. Todo el mundo quería saber más sobre Emma González y poco a poco empezamos a recibir información sobre ella.

González, de 18 años recién cumplidos, es la mayor de tres hermanos. Su madre es profesora de matemáticas; su padre, abogado en una compañía de ciberseguridad. Le encanta escribir y la astronomía y –como en casa del herrero, cuchillo de palo– no le gustan nada las matemáticas. Se identifica como bisexual y es la presidenta de la asociación de Alianza Gay-Heterosexual de su preparatoria, de la que forma parte desde hace tres años. Según otro estudiante, la hora de la comida del día del tiroteo la había pasado vendiendo tarjetas de San Valentín.

Según ha declarado al New York Times: “Esta es la manera que tengo de llevar el luto [por lo que ocurrió]. Este es mi mundo ahora. No me puedo permitir dejar de hablar de esto”.

Y así lo ha hecho. Junto a otros de sus compañeros de preparatoria, también convertidos en activistas improvisados después del incidente, acudió al programa de la CNN Town Hall, donde se enfrentó dialécticamente a Dana Loesch, la portavoz de la NRA y no tuvo problemas en presionarle para que su organización apoye que se prohíba el acceso a armas semiautomáticas y automáticas, algo a lo que la NRA no está dispuesta:

A pesar de que sus seguidores en redes sociales se disparan (con solo 400 tuits, Emma ya roza el millón de followers en Twitter y entre ella y sus compañeros han conseguido convertir el hashtag #Neveragain en símbolo de la lucha por el control de armas) y no dejan de dar entrevistas a medios su activismo no se limita a su presencia pública. Emma y un buen número de sus compañeros no han dejado de reunirse –en las salas de estar de las casas de sus padres– para trasladar su discurso a hechos concretos. Se van a reunir con el fiscal general de Florida, su representante en la cámara estatal y el presidente del senado. También se han encontrado con los supervivientes de otra de las tragedias recientes de Florida, la masacre del Pulse, la discoteca de ambiente en Orlando en la que en junio de 2016 fueron asesinadas 50 personas.

Y lo más importante: ya han convocado para el 24 de marzo la “March for Our Lives”, una manifestación que tendrá lugar en Washington y está recibiendo apoyos multitudinarios. El pasado 23 de febrero Gucci anunció que donaba 500,000 dólares a su campaña y han conseguido que un buen número de empresas norteamericanas se desvinculen públicamente de la NRA.

Ese mismo día, Emma acudía al programa de Ellen junto con otros dos compañeros, Cameron Kasky famoso por haberse enfrentado verbalmente al republicano Marco Rubio, que recibe financiación por parte de la NRA, en el mismo programa de la CNN en el que Emma lo hizo frente a Dana Loesch; y Jaclyn Corin, encargada de logística de varios de los eventos del grupo e improvisada jefa de prensa encargada de emitir algunos de los comunicados del grupo.

¿Su mensaje? “No se trata de rojos frente a azules, no se trata de una generación frente a otra generación. El 97% de la población estadounidense está a favor de que demos pasos en este sentido juntos”, señala Kasky en el programa.

Ellen apostilla para incidir en la idea de unidad: “Creo que no importa en qué lado estés, el hecho de que estos chicos estén colocándose en esta posición, especialmente cuando acaban de pasar por esa situación terrible, y estén invirtiendo su energía en esto para afrontar lo que les ha ocurrido, estando de luto, pero usando su activismo y sus voces para hablar de esto, es importantísimo para la gente joven y es lo mejor que pueden estar haciendo”.

Con información de Vanity Fair MX