Las copias de actas de nacimiento tienen vigencia de dos años: EMGN

Apatzingán, Mich, 23 de septiembre de 2017.- Es importante destacar que las copias de actas de nacimiento tienen una validez de dos años, por lo que no es justo que muchos maestros estén obligando a los padres de familia a que les lleven ese documento actualizado, y si no les reciben las actas que estén vigentes y en buenas condiciones pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a poner su queja, pues no hay necesidad de hacer gastar dinero a la gente.

Lo anterior fue señalado por Erika Magali González Navarro, Oficial del Registro Civil de esta ciudad, al ser entrevistada luego de que madres de familia acudieron a tramitar copias de actas de nacimiento de sus hijos, y denunciaron que maestros que las obligaron a que obtuvieran acta nuevas, “de las que verdes que están saliendo, porque son las que tienen validez, y las otras ya no sirven”, no obstante que todavía están vigentes y son válidas para cualquier asunto oficial.

Por lo anterior, la servidora pública insistió en exhortar a los paterfamilias a “no dejarse engañar por profesores que solo les gusta hacer gastar dinero a la gente, cuando deberían ajustarse a las normas y dejar de hacer este tipo de exigencias”.