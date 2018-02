En torno al anuncio del gremio sindical por realizar un paro en el estado, la funcionaria estatal señaló que esta administración es respetuosa del derecho a la manifestación; no obstante, dijo que en este caso no hay fundamento para que se realice la suspensión de labores, la cual afecta no sólo a un gobierno, sino también se atenta al desarrollo del estado.

Consideró que de concretarse la toma, ésta es innecesaria, ya que el caso de la Secoem se está atendiendo y analizando en las instancias correspondientes con la celeridad necesaria para no afectar los derechos de las y los trabajadores.

“Siempre hemos sidos respetuosos de las condiciones y de los derechos laborales que tienen los trabajadores al servicio del estado. De tal manera, que siempre los hemos culminado para que sigamos en un ámbito de respeto mutuo, porque no se trata de velar sólo por los intereses de un sector, sino de los propios trabajadores que pertenecen al Ejecutivo del Estado y de los ciudadanos que demandan de los servicios que se solicitan en las dependencias”, resaltó.

Estrada Esquivel reconoció que fue positivo que el STASPE pusiera la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que está institución emita las recomendaciones que se requieran a la parte que lo amerite.

Reiteró que como titular de la Secoem será respetuosa de la resolución que emita este organismo público que actuará sin mermar intereses de ninguna parte.