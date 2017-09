Mañana se reanudan #clases en todas las escuelas de #Michoacán: SEE

• La gran mayoría de los planteles educativos no sufrió daños, sólo algunos presentan afectaciones leves en algún espacio, no en toda la escuela, que no representan riesgo para las y los estudiantes, pero que serán atendidas de manera urgente

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2017.- Autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) realizaron hoy un recorrido por los planteles educativos de la entidad para supervisar, revisar y registrar los daños ocasionados por el sismo registrado ayer, a fin de identificar los centros educativos que requieran atención inmediata.

Al respecto, la SEE informa que la gran mayoría de los planteles educativos no sufrió daños, y que sólo algunos presentan afectaciones leves o moderadas en algún espacio, no en toda la escuela, mismas que no representan riesgo para las y los estudiantes, pero que serán atendidas de manera urgente.

Ante ello, la SEE informa que el día de mañana se reanudan las clases de manera normal en el 100 por ciento de los planteles de educación básica y media y superior, públicos y privados, de la entidad.

La SEE reconoce el esfuerzo coordinado de funcionarios, directivos, docentes, madres y padres de familia, que colaboraron en el levantamiento de este censo, a fin de garantizar la seguridad de más de un millón 400 mil estudiantes en la entidad.