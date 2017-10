Más de 58 #muertos y 515 heridos en un concierto en #LasVegas

Un hombre abrió fuego contra una multitud durante un festival de música country en Las Vegas y dejó “al menos 58 muertos y 515 heridos”, informó la policía de la ciudad.

El tirador, llamado Stephen Paddock y residente en Mesquite, a poco más de 100 kilómetros de Las Vegas, disparó desde el piso 32 del cercano hotel Mandalay Bay y se suicidó al verse rodeado por la policía en la habitación que ocupaba.

El presidente Donald Trump dirigió un mensaje a la nación en el que señaló que los investigadores a cargo del ataque serán los encargados de dar precisiones. “Melania y yo oramos por las víctimas”, dijo el mandatario.

El asesino tenía 64 años. Se cree que estaba acompañado por una mujer asiática llamada Marilou Danley, quien es buscada con intensidad por la policía. Si bien comunicaron que ha sido “ubicada”, no se han dado detalles sobre su posible arresto.

En los videos que se conocen del hecho se puede ver cómo en medio del recital comienzan a oírse los disparos de un arma automática. Poco después el pánico es general, los asistentes se arrojan cuerpo a tierra, otros corren y otros simplemente no saben qué hacer. El espectáculo se interrumpió.

“Creemos que era un solo atacante del tipo ‘lobo solitario‘”, dijo la policía. El funcionario descartó que el ataque sea un acto de terrorismo y afirmó que por el momento no quería dar una cifra precisa de las víctimas.

El tiroteo se desató durante el festival de música country “Route 91 Harvest”, alrededor de las 22:30 horas locales (05:30 GMT). Era la tercera y última noche de un festival, que se celebra desde hace cuatro años, delante del hotel-casino Mandalay Bay.

El atacante fue abatido en el piso 32 del hotel: desde allí el hombre habría disparado contra la multitud reunida más abajo para el concierto.

Las primeras fotografías desde el lugar muestran a una mujer en el piso bañada en sangre, otras refugiándose detrás de columnas.

Jason Aldean estaba en la tarima cuando se escuchó la primera ráfaga de disparos.

Dramáticos videos subidos en las redes captaron el momento en el que se desata el tiroteo. Se escucha la música y luego el ruido de un fusil automático. La música se detiene. “Al suelo”, grita uno. “Queden en el suelo”, se oye decirle a otro.

Un atacante fue abatido, informó la policía; más tardé agregó que descartaban la presencia de otro atacante.

La policía pidió a la gente evitar la zona, mientras en la redes circulan videos de la multitud escapando del lugar.

RT @EirikurH: Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/FhCcbbaa2G

— James (@Chillednigga317) October 2, 2017