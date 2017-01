Michoacán con mayores #facilidades para obtener la doble #nacionalidad

Morelia, Michoacán a 17 de enero de 2017.- El Gobierno de Michoacán, por trabajos del gobernador, Silvano Aureoles Conejo y del secretario de Gobierno, Adrián López Solís, forma parte de las administraciones con mejores prácticas internacionales para facilitar el acceso a la doble nacionalidad, en específico de aquellos nacidos en Estados Unidos y que por ser hijos de mexicanos pueden tener la nacionalidad mexicana.

Hasta finales del 2016 para realizar una inscripción en el Registro Civil de Michoacán de un acta de nacimiento de una persona nacida en Estados Unidos que tiene derecho a la doble nacionalidad, era necesario presentar el acta originaria con el apostille de la autoridad norteamericana que validará la autenticidad del documento, señaló el director Hugo Gama Coria.

El funcionario señaló que el apostille en la gran mayoría de los casos no se realizaba por los interesados por obtener la doble nacionalidad, por desconocimiento o porque su salida del vecino país no fue en óptimas condiciones que les permitiera realizar ese trámite ante la autoridad norteamericana, teniendo como resultado que no se pudiera hacer la inscripción en el Registro Civil de Michoacán o de cualquier parte del país.

Gama Coria dijo que en virtud del convenio de colaboración y modernización signado entre el gobierno de Michoacán y el Registro Nacional de Población, se estableció un mecanismo en el que un organismo norteamericano acreditado “National Association for Public Health Statistics and Information (NAPHSIS)”, realiza la verificación de la autenticidad de las actas de nacimiento de Estado Unidos, misma que se realiza vía electrónica.

Con este mecanismo, recalcó, ya no es necesario el apostille en las actas de nacimiento norteamericanas para que el Registro Civil de Michoacán realice la inscripción y se emita él acta que acredita la doble nacionalidad, lo cual tiene como consecuencia que se garanticen los derechos de identidad y a su vez se garanticen otros como el de la educación o el de votar y ser votado.

Es de señalar que el trámite de verificación ante la NAPHSIS es gratuito y se realiza directamente en la oficialía del Registro Civil, una vez presentada él acta originaria, esta se envía a la dirección del Registro Civil y a su vez al Registro Nacional de Población el cual da respuesta de la verificación en un periodo máximo de 10 días hábiles en promedio, una vez que se tiene la verificación se le notifica al oficial del Registro Civil para que proceda ha realizar la inscripción y tramitar la clave CURP.

Para realizar el procedimiento en su totalidad, es necesario hacerlo de manera personal por el interesado, por los padres o tutores, o por representante legal, debiendo presentar también la traducción del acta de nacimiento expedida en Estados Unidos, misma que se puede realizar en la secretaría del Migrante o por perito debidamente autorizado