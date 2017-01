Morelia: Identifican a la #mujer sepultada #clandestinamente

*La fallecida estaba enterrada en un predio de San Miguel del Monte.

Morelia, Mich, 20 de enero de 2017.- La mujer que estaba sepultada clandestinamente en un predio de una zona boscosa de San Miguel del Monte, en este municipio, ya fue identificada por sus seres queridos. Ella estaba desaparecida, dijeron fuentes policiales.

Trascendió que la difunta se llamó Lilia Ch., de 39 años de edad. Contactos allegados al gobierno mencionaron que los parientes de la dama comentaron que se ausentaba durante varios días, y por ello no les pareció extraño que no llegara a su vivienda; sin embargo, al tratar de contactarla y no conseguirlo decidieron acudir ante las autoridades.

Fue así que se enteraron de que su familiar había sido hallada en las condiciones antes referidas, esto durante la tarde del jueves anterior, así lo precisaron voces oficiales.

El sitio en el que fue localizada la fallecida está a una orilla de la carretera San Miguel del Monte-Ichaqueo, en el área popularmente llamada “La Virgencita”.