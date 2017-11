No habrá promociones en el CAPAMA durante “El Buen Fin”: Zaragoza

Apatzingán, Mich, 15 de noviembre de 2017.- El Comité del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán, CAPAMA, en esta ocasión no tiene programado otorgar descuentos o hacer algún tipo de promoción entre los usuarios con motivo de “El Buen Fin 2017”, y aún no se conoce si el próximo año vayan a aumentar las tarifas de los servicios, en virtud de que esa es una función exclusiva que resuelve el Congreso del Estado, por lo que la dependencia seguirá trabajando en la atención de los usuarios y la restricción del suministro de agua a quienes no acuden a pagar.

Lo anterior fue señalado por Fernando Zaragoza Estrada, director del CAPAMA, quien sobre este aspecto precisó que a ningún trabajador del organismo se le dieron indicaciones de dar promociones o facilidades de pago, mucho menos descuentos durante el llamado Buen Fin, aunque algunas dependencias como el Catastro Municipal sí estarán dando rebajas a los contribuyentes para que acudan a pagar.

Respecto a las tarifas, recordó que en años anteriores se concedía que se hicieran pagos de todo el año en el mes de diciembre, pero por el momento no se han girado indicaciones respecto a beneficiar a los consumidores con determinadas condiciones de pago.