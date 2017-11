No interesa a varones practicarse la vasectomía: Jaimes

Apatzingán, Mich, 23 de noviembre de 2017.- Como es el mes de la Salud Reproductiva, durante el pasado Día Mundial de la Vasectomía, se inició la sensibilización de los varones, acción que se está dando continuidad, para que recurran a esa medida dentro de la campaña permanente gratuita que se está llevando a cabo como un control de la natalidad en la planificación familiar, habiéndose practicado tres cirugías en toda la Jurisdicción Sanitaria Número Siete, ya que sigue prevaleciendo la falsa idea de que al practicarse esa operación se dejará de ser hombre, lo que debe desterrarse de la cabeza de quienes piensan así y acudan a actuar con responsabilidad.

Tales conceptos fueron expresados por el doctor Noé Jaimes Plascencia, titular de la citada Jurisdicción Sanitaria, al ser entrevistado sobe este aspecto, indicando asimismo que la Vasectomía es una operación que a los treinta minutos pueden retornar a su casa quienes se la practican, tratándose de un método de planificación definitivo, lo que significa que ya no podrán hacerse operaciones para volver a tener hijos, quizá sea uno de los factores que intervienen para que los hombres no acepten practicarse ese tipo de operaciones, lo que significa que sigue prevaleciendo el machismo en nuestra región.

Noé Jaimes indicó que la cultura, las ideas, la falta de conocimiento y el machismo quizá también sean causas por las cuales no se aplican la vasectomía, pero su sexualidad sigue siendo la misma, a la mejor un poco más satisfactoria porque ya no tendrán el riesgo de ocasionar un embarazo, caso contrario con la mujer que ya está bien concientizada, pues siempre deciden por sí mismas ya no tener hijos, pero si algún varón decide hacerse la operación, puede acudir a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria para canalizarlo y programarlo, ya que las operaciones de este tipo se practican en el Hospital Integral de Nueva Italia el tercer viernes de cada mes en forma gratuita.