Ofrece #PGJE disculpa institucional por abusos contra la #prensa

Por: J. Jesús Bedolla Nava

Apatzingán Mich, 04 de diciembre de 2017.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, reconoció la noche del domingo y mañana de este lunes los excesos cometidos por su personal en Apatzingán, en contra de representantes de la prensa, durante las actuaciones y levantamiento del cadáver de un indigente en el portal posterior a la Casa de la Constitución.

En ese tenor, la representación social Michoacana, por instrucciones de su titular, José Martín Godoy Castro, ofreció disculpas institucionales a los medios a través de la responsable de Comunicación social, Magdalena Guzmán, y comprometió garantías a los periodistas para que puedan ejercer su trabajo en apego a la libertad de expresión, aunque sin entorpecer las labores del personal ministerial en los diferentes escenarios.

Por su parte, el Coordinador de Peritos de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Pedro Gutiérrez, también ofreció disculpas a nombre del personal a su cargo por lo que calificó “bochornosos hechos” ocurridos contra representantes de la prensa en Apatzingán.

Reconoció que quienes los protagonizaron fueron un médico legista y un policía ministerial, quienes, dijo, cometieron excesos al impedir el trabajo informativo dirigido a la sociedad, y agregó que es un asunto que “no se repetirá”.

Cabe recordar que la agresión cometida contra representantes de los medios de comunicación ocurrió el pasado domingo por la mañana en el entorno de la Casa de la Constitución, en donde el personal pericial y legista realizaba las primeras actuaciones para efectos de levantamiento del cadáver de un indigente, quien, según negociantes esa área, había muerto desde el sábado por la noche, por lo que el cuerpo tenía más de doce horas el portal posterior de ese museo.

En sendas llamadas telefónicas a quien esto escribe, tanto Magdalena Guzmán, como Pedro Gutiérrez, lamentaron los hechos y señalaron que los principales protagonistas de esta situación no tienen facultades para ordenar la detención de persona alguna que no transgreda las áreas acordonadas para la realización de los trabajos periciales.

El ofrecimiento institucional de disculpas no incluye exigencia alguna de que los involucrados presenten personalmente las propias, pero si quedarán sujetos a disposición de la propia institución según dijeron quienes dieron la cara por la PGJE.