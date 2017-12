PGJE: ante periodistas, agresividad; ante la delincuencia, miedo

Por Jesús Bedolla Nava

Apatzingán, Mich, 04 de diciembre de 2017.- Toda la fuerza que no demuestran en contra de la delincuencia organizada y toda la prepotencia de que son capaces, no obstante las adecuaciones a las leyes en materia de justicia, fue vertida esta mañana sobre representantes de los medios de comunicación de esta ciudad por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, asignados a esta localidad.

Todo ocurrió en pleno centro de la ciudad, cuando los comunicadores Lydia González Guillén, Eleazar Carrillo Quezada y quien esto escribe, tomaban fotos y video de la escena en donde una persona se encontraba fallecida en el portal posterior de la Casa de la Constitución.

Los elementos ministeriales, al parecer entre ellos un agente del ministerio público, dejaron de realizar su trabajo para abalanzarse sobre los comunicadores e impedir que realizarán su actividad informativa, aun cuando se encontraban por la parte de fuera de la zona acordonada.

Uno de los energúmenos intentó hasta en tres ocasiones golpear a un servidor, mientras lo jaloneaba por el cinto y trataba de arrebatarle su teléfono celular con el cual había captado la escena.

Misma acción intentó en contra de la periodista Lydia González, pero ésta logró ponerse fuera del alcance del sujeto, según consta en un video que ella misma capto del momento en que quien esto escribe era amenazado con ser detenido si no eliminaba el video.

Aún cuando se pudieron tomar fotos y otro video del lugar de los hechos, las cosas ya no pasaron a mayores sólo porque los elementos de la procuraduría no se dieron cuenta.

Estos bochornosos acontecimientos fueron presenciados por decenas de personas que esta mañana transitaban por el portal de la Casa de la Constitución, donde se encuentra el museo que guarda documentos firmados por Don José María Morelos y Pavón.

Cabe señalar que este tipo de actitudes por parte de estos personajes, vertidas con “toda la fuerza del estado” en contra de los comunicadores, no es común en contra de la delincuencia organizada, ante la cual han demostrado profundo temor, además de absoluta ineficacia, de acuerdo con los paupérrimos resultados que han arrojado a lo largo de los años, pues consta que sólo el ridículo han hecho pese a las continuas aseveraciones de combate efectivo que hace el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.

Por cierto que la persona muerta en el lugar -un indigente- tenía más de 12 horas de fallecida. lo que demuestra la inefectividad del personal ministerial.