Por fin! Llega el #agua a comunidades marginadas de #Tiquicheo

*En un hecho histórico, la localidad de Siete Carreras, tendrá agua potable y purificada, gracias al programa piloto “Sistema de Captación de Agua Pluvial y construcción de baños húmedos”

Siete Carreras, mpio. de Tiquicheo, Michoacán, a 16 de noviembre de 2017.- Luego de pasar toda una vida recorriendo largos caminos para adquirir agua potable y purificada para sus hogares, lo cual implicaba un gasto mayor que repercutía en el bolsillo de las familias, hoy por fin, quienes habitan en esta localidad alejada de la cabecera municipal de Tiquicheo, podrán recibir directamente en sus hogares el vital líquido.

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), que encabeza Germán Tena Fernández, inauguró en Siete Carreras el programa piloto Sistema de Captación de Agua Pluvial y la construcción de baños húmedos, con una aportación cercana al millón de pesos, con recursos del estado y municipio.

Éste innovador sistema que no implica costo alguno para las familias, absorbe -a través de canaletas- el agua de la lluvia, la cual pasa a un tanque de 250 litros donde se purifica y desemboca a una cisterna que almacena hasta 10 mil litros, para luego ser utilizada para diversos servicios, entre ellos el mantener el baño limpio y el más importante: para su consumo.

“Yo tenía que ir caminando o en un burro por agua y el arroyo más cercano que tenemos es como a media hora o más y luego me venía cargada hasta acá; así fue desde que me casé hace 26 años y es la primera vez que un Gobierno nos da un apoyo de ese tipo; nos sentimos muy felices y agradecidos”, expresó la señora Austreberta Morales Salinas.

El titular de la CEAC, Germán Tena, detalló que en una primera etapa y al ser un programa piloto, se benefició a 10 familias de esta localidad y otras 10 más en El Águila, comunidad perteneciente al municipio de Villa Madero.

El costo de este sistema por hogar fue de 100 mil pesos y debido a los beneficios ya visibles y la respuesta de la ciudadanía, aseguró que el programa se ampliará en diversas partes del estado.

“La instrucción del Gobernador Silvano Aureoles es llevar los servicios de agua potable a las comunidades más alejadas y que más lo necesitan; su premisa es transformar la realidad del estado y por eso trabaja y trabajamos las 24 horas del día, toda la semana”, afirmó.

Tena Fernández expuso los grandes beneficios de este proyecto, en donde además del ahorro económico y elevar la calidad de vida de las y los pobladores, repercute en la salubridad, pues reduce las enfermedades gastrointestinales y otras más que se producen con los sanitarios de letrina; pero además, disminuye los índices de marginación.

Otro de los beneficios de esta cisterna con una amplia capacidad, que viene a brindar certeza durante las sequías, es que tiene más 25 años de vida útil, para que las familias no se queden más sin agua, por ello el titular de la CEAC convocó a su cuidado y al uso responsable del líquido vital.

“A veces no teníamos nada de agua para tomar, ni siquiera un traguito y cuando había teníamos que clorarla, luego nos levantábamos muy temprano para ver si alcanzábamos, pero muchas veces no había; ahora con este apoyo que nos llegó yo me siento tan contenta con el agua que tenemos almacenada”, afirmó la madre de familia, Teresa Rivera.

En su participación, el presidente municipal de Tiquicheo, Salvador Ortega Santana, agradeció el apoyo decidido del Gobierno del Estado para resolver este problema añejo, al resaltar que tan sólo por parte de la CEAC se han realizado obras y acciones por el orden de los 10 millones de pesos, por ello, se pronunció aliado del mandatario estatal para trabajar juntos, en beneficio de las y los tiquichenses.

“Es un ahorro muy grande porque nosotros estos años que no tuvimos agua teníamos que comprar al menos tres garrafones a la semana, pero hoy, gracias a este sistema vamos a poder vivir un poco mejor; aquí estábamos rotundamente olvidados y hoy gracias a esto tendremos grandes beneficios”, relató el señor Ambrosio Salinas Villa.

En el marco de esta gira de trabajo, el coordinador general de la CEAC visitó la Telesecundaria “José María Morelos y Pavón”, donde se comprometió en dotar a las y los alumnos de uniformes, para que puedan desarrollar sus habilidades físicas de manera adecuada.