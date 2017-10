Refrenda #Silvano Aureoles compromiso por reunir a familias de migrantes en Estados Unidos

*Como parte de las actividades de “Michoacán en Los Ángeles”, al mandatario convive con más de 200 padres y madres michoacanos que se reencontraron con sus familias en Estados Unidos.

* Somos un estado binacional y seguiremos apoyando a nuestra gente sin importar dónde se encuentre; recalca

Glendale, California, a 28 de octubre de 2017.- De fondo se escuchaba “Arriba Pichátaro”, a cargo de la banda La Emperatriz de Charapan, cuando decenas de familias migrantes con pancartas en mano recibieron cálidamente en el Museo Forest Lawn al Gobernador Silvano Aureoles Conejo, a quien agradecieron el hacer posible -a través de Palomas Mensajeras-, volver a reunirse con sus madres y padres después de décadas sin verse.

En el segundo día de actividades del programa “Michoacán en Los Ángeles”, se vivió una gran fiesta michoacana, ya que el programa de la Secretaría del Migrante, Palomas Mensajeras, logró reunir a 206 personas provenientes de Villamar, Uruapan, Ixtlán, Apatzingán y Puruándiro, con sus hijas e hijos que radican en los Estados Unidos.

“No hay mejor momento que reencontrarse con la familia, apapáchenlos, disfruten”, pronunció el mandatario michoacano a las y los paisanos, en el momento en que los sentimientos brotaron a flor de piel, ya que algunos padres fallecieron con la esperanza de volver a sus hijos y hoy, sus esposas cumplen dicho anhelo.

El titular del Ejecutivo de Michoacán reconoció que gracias al esfuerzo y dedicación de miles de michoacanas y michoacanos que envían apoyos a sus familiares, nuestra entidad se fortalece y avanza, pero enfatizó que el reto de su Gobierno es que no tengan que abandonar su tierra natal por falta de oportunidades.

El Gobernador Aureoles Conejo recalcó que Michoacán es un estado binacional y como tal, “seguiremos trabajando para hacer que se respeten sus derechos sin importar dónde se encuentren”, al tiempo que agradeció a todo el equipo de la Semigrante que dirige José Luis Gutiérrez Pérez, así como a los alcaldes michoacanos por hacer posible Palomas Mensajeras.

A la fecha, el programa Palomas Mensajeras que opera la Secretaría del Migrante en coordinación con los ayuntamientos y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en México, ha logrado favorecer a casi mil personas adultas mayores que se han reencontrado con sus familias.

Tan sólo en estos días, en el marco de “Michoacán en Los Ángeles”, fueron 52 padres y madres de Villamar, 38 de Uruapan, 25 de Ixtlán, 35 de Apatzingán y 56 personas de Puruándiro, quienes viajaron desde sus localidades hasta California para volver a abrazar a sus hijas, hijos, nietas y nietos.

José Humberto Rodríguez Medina, originario de Apatzingán, con lágrimas en los ojos y una felicidad desbordada, recibió a su papá José Guadalupe y a su mamá Rosa Elia, después de 15 años de no verlos. Narró la angustia que vivió al saber que su padre había sufrido cuatro derrames cerebrales; “pensé que ya nunca volvería a verlo, pero cuando supimos de Palomas Mensajeras, es una felicidad enorme la que me han dado, no lo puedo pagar con nada”.

Como José Humberto, hoy varias personas están de fiesta y aprovecharon la tarde para degustar platillos del chef Raúl Morales, originario de Vista Hermosa, quien se sumó a los festejos de “Michoacán en Los Ángeles”.

Esta tarde el Gobernador Silvano Aureoles también entregó reconocimientos como Embajadores Honoríficos a quienes realizan acciones de reafirmación de la identidad michoacana y para seguir promoviendo a nuestra entidad en los Estados Unidos, entre ellos a Ana Pescador, directora del Museo Forest Lawn, que brindó todas las facilidades para que en este foro se montaran los altares y exposiciones fotográficas de “Michoacán en Los Ángeles”.

De igual manera, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba Zepeda, externó que “es un orgullo ser michoacano”, y poder presumir de tradiciones como la Noche de Muertos, ante lo cual invitó a la comunidad migrante a seguir promoviendo, difundiendo y disfrutando de ésta y todas las tradiciones originarias de Michoacán.

A estas actividades acudieron el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez; la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista; la secretaria de Turismo, Claudia Chávez López; así como los presidentes municipales de Ixtlán, Jiquilpan, Coahuayana, Tacámbaro y Angangueo, así como líderes migrantes, familias de origen michoacano y vecinos de California.