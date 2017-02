Se quema #vivienda en la #Miguel Hidalgo de #Apatzingán

Apatzingán, Mich, 6 de febrero de 2017.- Una vivienda se incendió durante la mañana de este lunes en la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Apatzingán, no hubo víctimas que lamentar, únicamente se registraron daños materiales, así lo precisaron las autoridades.

La residencia en cuestión está situada en la calle Monte de Las Cruces. El área fue resguardada por los oficiales de la Policía Michoacán, mientras que los “tragahumos” combatieron las llamas en las habitaciones del inmueble.

En el sitio se quemaron distintos objetos de valor, las pérdidas materiales ascienden a varios miles de pesos, así lo dijeron los moradores de la residencia.

Gracias a la oportuna intervención de las corporaciones de rescate la lumbre no se extendió a propiedades aledañas. Los socorristas recomendaron a la población asegurarse de que las llaves del gas no estén abiertas y no dejar aparatos electrónicos enchufados.