Se reúnen Genaro Guízar y Nao Ponce en #Apatzingán

Apatzingán, Mich, 30 de enero de 2018.- La mañana de este martes llamó poderosamente la atención en un céntrico restaurante de la localidad un cuadro político que hasta antes de que ocurriera, había sido impensado por observadores de todos los partidos en este municipio.

Y es que sorprendió los asistentes que en una de las mesas más visibles en torno a la fuente central del lobby del hotel «Posada del Sol» se encontraran Genaro Guízar Valencia, del Partido de la Revolución Democrática, y Fernando Ponce Contreras, del Partido Acción Nacional, ambos con personalidades y estilos diferentes.

El ex diputado local y ex presidente municipal, Guízar Valencia, acostumbra acotar espacios a los problemas e ir de frente siempre en busca de las soluciones, mientras que el ex candidato de Acción Nacional a la alcaldía, «Nao» Ponce, es recurrente a la diplomacia para atender los asuntos políticos.

Se estima que ambos personajes deliberaban acerca de las candidaturas a la diputación local y a la presidencia municipal, si se toma en cuenta que pertenecen a partidos que integran la organización política «Por Michoacán al Frente», e incluso tienen la etiqueta de candidateables para cualquier cargo de elección popular, con grandes posibilidades de triunfo en el proceso 2018.

Al momento de escribir la presente información los dos personajes se encontraban en pleno diálogo, acompañados por tres de sus asistentes.

Sin embargo se ignoraba por parte de los medios de comunicación el contenido real de esa interlocución.