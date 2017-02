Silvano Aureoles brinda #certeza jurídica a casi 400 #familias de Morelia

*Son 392 familias de la colonia Loma Colorada y el Fraccionamiento Morelia 1981 las que ya cuentan con títulos de propiedad, apoyo con el que se generó un ahorro de aproximadamente 4 mdp a las familias.

* Nuestro reto en Michoacán es que regularicemos a quienes tienen un terreno o una propiedad; señala el mandatario Silvano Aureoles.

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2017.- Para que las familias tengan certeza jurídica sobre su patrimonio, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Alfredo Fernández Peri, entregaron 392 títulos de propiedad gratuitos a habitantes de la colonia Loma Colorada y el Fraccionamiento Morelia 1981.

Ante los beneficiarios, el mandatario estatal lamentó que las 392 familias tuvieran que esperar alrededor de 20 años para contar con los títulos.

En este sentido, Silvano Aureoles explicó que este tipo de apoyos se logró con el trabajo coordinado entre el estado y la federación, por lo que las familias beneficiadas tuvieron un ahorro de aproximadamente 4 millones de pesos.

“Con estos títulos a ustedes se les da certeza jurídica y tranquilidad. La vida no está comprada y no sabe uno qué les depara el destino; no es bueno dejar las cosas inconclusas porque luego hay dificultades”.

Con respecto a las familias del Fraccionamiento Morelia 1981, Silvano Aureoles recordó que en diciembre del 2015 se les entregó una vivienda, pero no contaban con el título de propiedad, por lo que ahora 262 familias ya tienen dicho documento.

Al referirse a los habitantes de la colonia Loma Colorada, donde 160 familias se vieron beneficiadas, consideró como necesario realizar una estrategia de vivienda para este lugar, pues destacó que no cuentan con un techo y servicios básicos y contar con lo necesario modifica la calidad de vida.

Señaló que a nivel nacional, cerca del 70 por ciento de los propietarios de un terreno o una propiedad no cuentan con títulos. “Nuestro reto en Michoacán es que regularicemos a quienes tienen un terreno o una propiedad”, y reconoció que el atraso en la entidad en este rubro se debía, en algunos casos, a funcionarios públicos que no realizaban su trabajo de una manera adecuada y transparente, práctica que dejó en claro, no debe suceder, “por encima de cualquier cosa, lo que importa es el bienestar de la gente, ese es nuestro propósito”.

El delegado de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, Alfredo Fernández Peri, refirió que el Gobierno Federal continuará trabajando de manera decidida a favor de Michoacán.

“En la Sedatu tenemos plena disposición para impulsar la política pública en materia de vivienda a favor de las y los michoacanos”, expresó.

Asimismo, informó que en el año 2015 el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) a través de los programas Vivienda Digna y Rural designó 89 millones de pesos. Para el ejercicio 2016, la Sedatu en coordinación con el Gobierno del Estado hizo llegar al Fideicomiso las solicitudes recibidas y planes de trabajo por más de 160 millones de pesos en beneficio de organizaciones de la sociedad civil y municipios del estado.

De igual manera, se suscribió el convenio del Fonhapo con el Gobierno del Estado que prevé la ejecución de 50 millones de pesos adicionales para apoyar a las familias de escasos recursos, con esto la Federación invirtió más de 107 millones de pesos en 2 mil 900 acciones de mejoramiento y ampliación de viviendas del esquema “Cuartos Rosas”, por lo que a nivel nacional en el 2016, Michoacán fue una de las entidades más beneficiadas con los recursos provenientes de la Sedatu.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad (Sedetum), Sergio Adem Argueta señaló que el derecho a la vivienda es entender que tanto el hombre como la mujer de edad y condición social pueden vivir con seguridad, dignidad y un ambiente saludable.

De igual manera, destacó que a través del programa “Suelo y Vivienda para Todos” se estará trabajando a favor de los ciudadanos.

La directora del Instituto de la Vivienda del Estado (IVEM), Yesmín Sánchez Huerta, detalló que la dependencia que dirige a través del programa “Tu Casa 2010” entregó 232 escrituras.

Informó que este tipo de apoyo tiene como objetivo el mejorar las condiciones habitacionales de los ciudadanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar.