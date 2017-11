Uruapan: Militares chocan contra civil

Uruapan, Michoacán a 15 de noviembre de 2017.-Una colisión entre un camión militar y una camioneta particular dejó como saldo tres soldados heridos y un civil heridos, en el municipio de Uruapan.

El incidente se dio sobre el Boulevard Industrial, a la altura de la calle Pinzón, en la colonia El Colorín, donde el camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la marca Mercedez Benz, con número económico 0817281 circulaba sobre dicha rúa con dirección de poniente a oriente y al llegar a dicho cruce embistió y proyectó contra el camellón central una camioneta Chevrolet, Equinox, color blanco, con matrícula PFW-092-L, conducida por Sandra C. de 30 años de edad.

La mujer resultó herida y también tres solados de 28, 30 y 35 años de edad. Todos ellos trasladados a un hospital particular para su atención.

Al momento, el personal de Tránsito y Movilidad de la Policía Michoacán investigan la cinemática del accidente para determinar responsabilidades jurídicas, dado que al momento solamente se sabe que alguno de los dos conductores no respetó la señal de auto del semáforo en la zona.