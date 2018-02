Volcadura de patrulla deja 6 oficiales heridos en #Zamora

Zamora, Mich, 11 de enero de 2018.- La noche del pasado sábado, 6 oficiales de la Policía resultaron heridos luego de que la patrulla en que viajaban chocara contra una camioneta ocasionando que la unidad oficial volcara.

Según fuentes gubernamentales los uniformados atendían un reporte ciudadano cuando todo ocurrió.

El aparatoso accidente fue reportado cerca de las 23:30, sobre la Avenida Juárez a la altura del Fraccionamiento San Nicolás, donde automovilistas y vecinos de la zona de inmediato se acercaron para auxiliar a los policías.

Minutos más tarde arribaron en apoyo elementos de Seguridad Pública, así como los socorristas de Rescate, Cruz Roja y Bomberos Municipales. Una vez valorados los heridos fueron canalizados a la sala de urgencias del Hospital San José, para recibir atención médica.

Los policías viajaban en una patrulla Dodge pick Up, con número 3357, la cual terminó volcada sobre un camellón, mientras que la otra unidad implicada es una camioneta Ford tipo lobo, color rojo con placas MU-5341-D, misma que fue abandonada en la esquina de la Avenida Juárez y Dolores del Río de la colonia Santa Cecilia.

Trascendió que los heridos son Manuel Salvador V., G., de 30 años de edad, vecino de la colonia Ejidal Norte, Rosario Paola M., A., de 29 años de edad, vecina del fraccionamiento Valle Dorado, Santos C., de 25 años de edad, Julio S., C., de 30 años, Jorge C., G., de 39 años de edad, y Pedro D., T., de 38 años.

El área fue resguardada y del incidente se emprendieron los peritajes respectivos a fin de determinar responsabilidades.